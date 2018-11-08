В международном аэропорту «Борисполь» пограничники разоблачили священнослужителя с поддельным паспортом гражданина Болгарии. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

«Во время оформления пассажиров рейса Киев-Стамбул на контроль правоохранителям один из путешествующих предоставил паспортный документ гражданина Болгарии, который содержал признаки частичной подделки. Позже было установлено, что лицо является гражданином Украины и имеет еще паспорт гражданина Российской Федерации», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что мужчина является священнослужителем. Он ранее проживал и проводил церковное богослужение на горе Афон. Поддельный паспорт ему был нужен для беспрепятственного проживания в странах ЕС.

На священнослужителя пограничники составили административно-процессуальные документы и проинформировали представителей Национальной полиции.