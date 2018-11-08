Политолог Петр Олещук прокомментировал в эфире канала 112 Украина основные тенденции в сфере партийной политики.

«Сейчас идет речь о возможном объединении «За життя» и «Оппозиционного блока», - сообщил политический эксперт.

Политолог подчеркнул, что представители условного Юго-Востока работают над объединением своих сил для участия в выборах, в то время как партии Майдана конкурируют друг с другом.

«Тут такой интересный момент, что именно этот электоральный сегмент – они говорят об объединении. В то же время, как в другом сегменте, среди так называемых европейских демократических сил - там, наоборот, тотальный разлад», - так охарактеризовал ситуацию Олещук.

Политолог предостерегает, что кандидат от условного Юго-Востока сегодня имеет шансы на выход во второй тур президентских выборов. Свое мнение Олещук аргументировал результатами социологических исследований.

«Присутствие Порошенко и Тимошенко во втором туре - это не аксиома. Потому что, если мы посмотрим на рейтинги, то увидим, что разрыв между второй, третьей, четвертой и так далее позициями небольшой», - пояснил политолог.

«На данный момент мы видим, что если объединить рейтинги «Оппозиционного блока» и «За життя», то такой кандидат может рассчитывать на выход во второй тур. Может быть абсолютно другой результат», - спрогнозировал Петр Олещук.

Политолог акцентировал, что приход Виктора Медведчука на пост председателя политсовета партии «За життя» сработает на усиление оппозиции, представляющей интересы Юго-Востока. А единый кандидат от объединенной оппозиции имеет шансы пройти во второй тур, особенно на фоне раскола в лагере партий Майдана, где будет от 30 до 40 кандидатов.

«Накапливая соответствующие ресурсы, накапливая возможности, они заявят об объединении. У них новый руководитель политсовета «За життя» Медведчук. Они накапливают ресурсы, объединяются. Почему они не могут выйти во второй тур? Если эти (партии Майдана - Ред.) будут максимально расколоты, там будет 30 или 40 кандидатов.