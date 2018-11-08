Шевченковский районный суд Черновцов приговорил участницу террористической организации «ДНР» к десяти годам лишения свободы заочно, сообщает Служба безопасности Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что жительница одного из населенных пунктов Донецкой области в 2016 году присоединилась к рядам незаконных вооруженных формирований. Злоумышленница выполняла задачи по вербовке и комплектованию личного состава террористической группировки «Восток».

Суд признал злоумышленницу виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде десяти лет лишения свободы заочно с конфискацией имущества.

Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня задержания и приведения судебного приговора в исполнение.

Злоумышленница объявлена в розыск.

Приговор вступил в законную силу.

Досудебное расследование осуществляли следователи Управления СБУ в Черновицкой области.