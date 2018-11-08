Шевченковский районный суд Черновцов приговорил участницу террористической организации «ДНР» к десяти годам лишения свободы заочно, сообщает Служба безопасности Украины.
Оперативники спецслужбы установили, что жительница одного из населенных пунктов Донецкой области в 2016 году присоединилась к рядам незаконных вооруженных формирований. Злоумышленница выполняла задачи по вербовке и комплектованию личного состава террористической группировки «Восток».
Суд признал злоумышленницу виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде десяти лет лишения свободы заочно с конфискацией имущества.
Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня задержания и приведения судебного приговора в исполнение.
Злоумышленница объявлена в розыск.
Приговор вступил в законную силу.
Досудебное расследование осуществляли следователи Управления СБУ в Черновицкой области.
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