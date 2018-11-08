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Госдума РФ в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект о запрете военнослужащим размещать в интернете и в СМИ информацию о себе или других военных.

Военным запрещается делиться фото- и видеоматериалами, данными геолокации и другой информацией о себе и других служащих, сообщает Интерфакс.

Речь идет о данных, позволяющих раскрыть ведомственную принадлежность, информацию о служебной деятельности, о воинских частях и подразделениях и о месте их дислокации.

Ограничение касается и военнослужащих – иностранных граждан.

Запрет коснется как контрактников, так и срочников, пояснил замглавы минобороны РФ Николай Панков. При этом он отметил, что закон не накладывает никаких ограничений на жен российских военных.

В пояснительной записке к закону сказано, что анализ деятельности Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, в том числе в ходе их применения в Сирии, показал, что военнослужащие представляют особый интерес для специальных служб отдельных государств, террористических и экстремистских организаций.

Информация, размещенная военнослужащими в интернете или в СМИ, применяется для информационного и информационно-психологического воздействия, а также в отдельных случаях для формирования предвзятой оценки государственной политики РФ, отмечается в документе.

Предлагаемый законопроект не распространяется на граждан, уволенных с военной службы.

За нарушение указанного запрета в соответствии с дисциплинарным уставом Вооруженных сил РФ каждый военнослужащий может быть привлечен к дисциплинарной ответственности властью соответствующего командира.
ForUm

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