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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова раскритиковала контрольный пункт въезда-выезда «Майорск» на линии разграничения на Донбассе из-за отсутствия надлежащей инфраструктуры.

«Пообщалась с людьми. Выслушала проблемы, а их предостаточно. На КПВВ приходится ждать иногда по 3 часа. Объясняют это проблемами с Интернетом, который постоянно дает сбой. При проверке все заработало на глазах, но сержант Нацполиции вел себя некорректно. Сразу это нарушение по телефону озвучила руководителю Национальной полиции Донбасса. Обещали провести служебное расследование», - написала она в Facebook.

При этом омбудсмен заметила, что работа КПВВ улучшилась.

«Ознакомилась с инфраструктурой. Здесь расположены пункты оказания помощи, которые организовали международные организации. В них люди могут согреться, попить чаю и, при необходимости, получить медицинскую помощь. Однако инфраструктура не рассчитана на такое большое количество людей, в частности, не хватает биотуалетов и других объектов», - отметила Денисова.

Мобильный пункт «Ощадбанка» работает нерегулярно, хотя должен работать по графику. Люди пожаловались, что мобильный пункт банка часто не работает.

«Согласованный с Пенсионным фондом график работы пункта банка и осуществления выплат должен быть вывешен на видном месте. Будем добиваться того, чтобы все было удобно и работало для людей», - резюмировала она.
ForUm

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