Вчера, 7 ноября, около 20:00, вблизи одной из воинских частей в городе Бахмут дежурная смена заметила пролет беспилотного летательного аппарата, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Мобильная группа воинской части немедленно выбыла в вероятный район запуска БПЛА. В ходе розыскных мероприятий удалось задержать лицо на автомобиле, управлявшее беспилотником. В автомобиле обнаружены два дрона и ноутбук, устройства управления БПЛА», - говорится в сообщении.

Подозреваемого, автомобиль и технические средства передали сотрудникам Службы безопасности Украины из состава Операции объединенных сил.

«Любые БПЛА над воинскими частями и расположениями воинских подразделений, а также над базами, складами и арсеналами или на подлете к ним будут сбиваться без предупреждения, причастные к таким инцидентам лица - задерживаться и привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством Украины», - подчеркнулши в Минобороны.