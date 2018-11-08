Председатель Политсовета партии «За життя» Виктор Медведчук дал интервью информагентству «112.ua», в котором рассказал о ходе переговоров по объединению оппозиционных сил, об участниках переговорного процесса, а также о том, когда общество узнает о достигнутых договоренностях.

По словам политика, задачи председателя Политсовета такие же, как и у партии, они изложены в программе.

«Сейчас готовится экономическая программа, программа по реализации мирного плана (его необходимо утвердить для того, чтобы мы могли предпринять реальные шаги для прекращения боевых действий, восстановления мира на Донбассе, возвращения Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс). Это самое важное, чего ожидают люди как от будущего президента, так и от будущего парламента», — сказал Медведчук.

Не менее важные, по мнению политика, и вопросы экономики, учитывая сегодняшнюю ситуацию в Украине.

«То, что происходит сегодня: падение производства, рост безработицы, обнищание большей части украинского населения, — свидетельствует об одном: нам нужно менять экономическую политику. Тот так называемый цивилизационный выбор, который нам навязали евроинтеграторы, завел нашу в страну в цивилизационный, экономический, социальный тупик», — считает председатель политсовета партии «За життя».

Что касается переговоров по объединению оппозиционных сил, которые анонсировала «За життя», то об их результатах станет известно в самое ближайшее время, пообещал Виктор Медведчук.

«Цель будущего политического объединения — защита интересов жителей Юго-Востока, защита интересов русскоязычного населения, защита людей, которые уверены, что тот курс, который взяли на вооружение правительства Яценюка — Гройсмана, курс, который сегодня исповедует центральная власть в лице президента, является неправильным», — подчеркнул политик.

Украина, уверен Медведчук, так дальше жить не может — стране нужны эффективные, а главное — реальные шаги по восстановлению экономики, социальной защите граждан, реальные меры, а не пиар-акции, по борьбе с коррупцией.

«Мы знаем, как это сделать, и у нас есть эффективные менеджеры-управленцы, есть команда. В 2004 году мы смогли совершить «украинское экономическое чудо», мы обеспечили социальную защиту и гарантии всем тем, кто в них нуждался. Мы сделали Украину субъектом международной политики. Мы доказали свою эффективность не на словах, а на деле, в отличие от политиканов и популистов из команд «любі друзі — 1 и «любі друзі — 2», — сказал председатель политсовета партии «За життя».

«Но важно понимать: переговорный процесс — не время для громких заявлений. Переговоры касаются только сторон, а результаты переговоров — это уже для всех: для страны, для общества», — обратил внимание он.

В интервью политик еще раз подтвердил, не собирается выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах.

«Более того, та роль, которую я взял на себя — роль организатора и координатора объединительного процесса, для меня куда важнее, чем роль кандидата в президенты. Ведь речь идет не о политических амбициях, а об объединении здоровых политических сил, о выходе из кризиса — социального, экономического, политического, в который нас загнала власть. Скажу больше, речь идет о спасении страны», — подытожил Медведчук.