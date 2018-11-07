В Воронеже проводится доследственная проверка по заявлению родственников 89-летней женщины по факту ампутации ей здоровой ноги, сообщает пресс-служба следкома России.

Так, в своем заявлении сын пострадавшей сообщает о том, что 4 ноября 2018 года его матери была проведена операция по ампутации нижней конечности. Женщина поступила в больницу экстренной госпитализации. Однако после завершения операции сын обнаружил, что в результате хирургического вмешательства женщине ошибочно ампутировали не правую, а левую конечность до середины бедра, хотя, по его словам, показаний к этому не имелось. После этого мужчина обратился с заявлением в правоохранительные органы.

В рамках процессуальной проверки изъята медицинская документация, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся опросы родственников, очевидцев произошедшего, приняты объяснения у медицинских работников, сообщили в следкоме.