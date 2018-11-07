также в разделеОбщество
СБУ нашла у Елены Бережной слиток золота и письмо Лаврову 7
Ответственный за мораль в ВСУ попался на взятке 9
САП не будет ходатайствовать о продлении меры пресечения Омеляну 9
Военные сбили два беспилотника, которые оказались учебными 25
Депутат-куратор сборной Закарпатья на сепаратистском турнире сложил мандат 15
Отныне заявку на оформление биометрического паспорта можно заполнить онлайн 27
Экстрадированного экс-главу «Мрии» отпустили под личное обязательство 45
Первый аукцион по продаже арестованного «Норд» провалился 18
Обнародовано видео уничтожения ДРГ боевиков под Светлодарском 48
ГПУ просит Раду разрешить арест нардепа Березкина 47
В Херсоне простились с Гандзюк 38
НАПК: Сыроид купила у мужа внедорожник за 10 гривен 56
Активисты забросали файерами и разрисовали главк полиции Херсонщины 27
Президент подписал закон о криминализации незаконного пересечения границы 50
Сущенко этапировали в Кировскую колонию 21
С начала года от кори в Украине умерли 15 человек 26
Филарет будет просить Раду переименовать УПЦ МП 58
В Тернополе второй день подряд бастуют частные перевозчики 41

Взрывы на военном арсенале вблизи города Ичня Черниговской области были спровоцированы диверсией. 

Об этом заявил военный прокурор центрального региона Григорий Рябенко, сообщает Укринформ.

«Кто-то проник на склады и заложил взрывчатку», - сказал он.

Прокурор добавил, что ряд экспертиз должен дать ответ на вопрос, какая именно взрывчатка сработала и кем она была заложена.

Как сообщал ForUm, 9 октября в 03:30 произошли взрывы с последующим пожаром на 6-м арсенале Минобороны вблизи поселка Дружба Ичнянского района Черниговской области.

Были эвакуированы более 12 тысяч человек.

Военная прокуратура Центрального региона Украины начала уголовное производство по ч.3 ст.425 Уголовного кодекса Украины  (Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения).

По данным Службы безопасности, основная версия взрывов на складах боеприпасов вблизи Ични Черниговской области – диверсия с проникновением на территорию арсенала диверсионной группы.

24 октября руководитель гашения пожара на 6 арсенале Минобороны объявил его ликвидацию.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

30
Теги