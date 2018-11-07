Взрывы на военном арсенале вблизи города Ичня Черниговской области были спровоцированы диверсией.

Об этом заявил военный прокурор центрального региона Григорий Рябенко, сообщает Укринформ.

«Кто-то проник на склады и заложил взрывчатку», - сказал он.

Прокурор добавил, что ряд экспертиз должен дать ответ на вопрос, какая именно взрывчатка сработала и кем она была заложена.

Как сообщал ForUm, 9 октября в 03:30 произошли взрывы с последующим пожаром на 6-м арсенале Минобороны вблизи поселка Дружба Ичнянского района Черниговской области.

Были эвакуированы более 12 тысяч человек.

Военная прокуратура Центрального региона Украины начала уголовное производство по ч.3 ст.425 Уголовного кодекса Украины (Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения).

По данным Службы безопасности, основная версия взрывов на складах боеприпасов вблизи Ични Черниговской области – диверсия с проникновением на территорию арсенала диверсионной группы.

24 октября руководитель гашения пожара на 6 арсенале Минобороны объявил его ликвидацию.