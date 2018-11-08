Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении депутата Одесского областного совета и его сообщника за предложение 500 тыс. долларов США взятки должностному лицу НАБУ. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ноябре 2017 г. с заявлением в ГПУ обратилось лицо, которому стало известно о приготовлении к предоставлению злоумышленниками сотруднику НАБУ неправомерной выгоды за снятие арестов со счетов субъекта хозяйственной деятельности (бенефициаром которого является депутат Одесского областного совета) в сумме 185 млн грн и избежание конфискации арестованных средств, который задействован в схеме завладения средствами Одесского городского бюджета.

«В результате согласованной работы сотрудников Генпрокуратуры и НАБУ, а также своевременного проведения негласных следственных (розыскных) действий, задокументирован факт предложения руководителю одного из подразделений НАБУ неправомерной выгоды в сумме 500 тыс. долларов США», - говорится в сообщении.

По результатам предварительного расследования 7 ноября обвинительный акт направлен в Печерский районный суд Киева по ч. 3 ст. 369 УК Украины для рассмотрения по существу.

Санкциями статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества.

Как сообщал ForUm, детективы НАБУ совместно с сотрудниками Генеральной прокуратуры Украины сообщили о подозрении действующему депутату Одесского областного совета и его предполагаемому сообщнику за предложение предоставить неправомерную выгоду в размере 500 тыс. долл. сотруднику НАБУ 12 января.

По информации СМИ, этим депутатом является Олег Бабенко. Он назвал информацию «выдумкой и провокацией».