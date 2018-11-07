Избрание Виктора Медведчука главой политсовета партии «За життя» — это не только сильный предвыборный ход, но и усиление партии профессионалом, который имеет авторитет не только в Украине, но и на международной арене. Такое мнение в эфире «112 Украина» выразил глава житомирской организации партии «За життя» Николай Янович.

Янович напомнил, что в обществе есть запрос на сильную политическую силу, которая представляет интересы избирателей юго-востока.

«Избрание Виктора Медведчука главой политического совета партии «За Життя», по моему мнению и по мнению наших сторонников, — это сильный ход, это в первую очередь появление во главе политсовета нашей партии технократа, профессионала, политика который имеет авторитет не только внутри Украинского государства, а в том числе и на международной арене. Партия «За життя» сейчас выступает за объединение партий, которые схожи идеологически», — отметил глава житомирской организации партии «За життя».

Что касается договоренностей относительно единого кандидата от оппозиции, Янович подтвердил, что они есть.

«Ведутся переговоры, но я не уполномочен говорить об их результатах. Давайте подождем, и я уверен, что скоро это будет освящено в СМИ», — подчеркнул глава житомирской организации партии «За життя».

Напомним, ряд влиятельных европейских СМИ опубликовали интервью с Виктором Медведчуком, в которых политик рассказал о своих планах относительно президентских и парламентских выборов в Украине, а также о переговорах оппозиции по объединению и выдвижению единого кандидата на пост главы государства.

Так, британская газета The Independent сообщила о том, что Медведчук примет участие в парламентских выборах «в списке новой партии «За життя».

«После новостей и большого телевизионного интервью Медведчука Киев полон предположений о его долгосрочных целях. Некоторые говорят, что он намерен стать спикером в следующем парламенте. Другие полагают, что он хочет стать де-факто лидером пророссийского меньшинства в стране», — написало британское издание.

По информации французской Le Monde, на предстоящих выборах Медведчук планирует провести "За життя" в парламент

«В течение многих лет, как «посредник Путина» в Украине, Виктор Медведчук очень умело ведет закулисные договоренности, секретные переговоры на стыке бизнеса и политики. Теперь он открыто отстаивает свою повестку дня», — написала Le Monde.

Иностранные СМИ обрушились шквалом критики в адрес украинской власти после того, как радикально настроенные националисты при полном бездействии Национальной полиции разгромили офис лидера «Украинского выбора» в центре украинской столицы.

«Украинские националисты разгромили пророссийский партийный офис в Киеве» — такой материал, осуждающий действия украинских радикалов, опубликовало ведущее немецкое агентство Deutsche Presse-Agentur (DPA), швейцарский интернет-портал Nau, ведущая австрийская газета Der Standard и региональная австрийская газет Tiroler Tageszeitung.

Эксперты связывают внимание мировой прессы к главе политсовета партии «За життя» с его повесткой дня, в которой Виктор Медведчук отстаивает необходимость установления мира на Донбассе, восстановления взаимовыгодного сотрудничества с РФ и странами СНГ, а также возвращения Украины к политике многовекторности.