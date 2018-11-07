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В пилотную эксплуатацию запущена новая электронная услуга, с помощью которой граждане могут внести онлайн свои персональные данные для оформления биометрических документов. Это сократит время их личного визита в подразделения Государственной миграционной службы, сообщили ForUm’у в пресс-службе ведомства.

Электронная услуга доступна на сайте ГМС dmsu.gov.ua и на правительственном портале kmu.gov.ua в разделе «Электронные услуги».

Что изменилось?

До недавнего времени граждане для оформления биометрических документов могли дистанционно записаться в электронную очередь и оплатить соответствующие административные сборы. Теперь функционал расширен: одновременно с записью в электронной очереди и заблаговременной онлайн-оплате заявители могут заполнить интерактивную форму, указав свои персональные данные.

После обработки этой информации онлайн-сервис сгенерирует форму с QR-кодом. QR-код будет содержать персональные данные заявителя, а сама форма – еще и перечень документов, которые необходимо иметь под рукой во время личного визита в подразделение ГМС.

На месте сотрудник считает QR-код сканером – информация попадет в базы данных. Работнику миграционной службы останется только сверить ее с оригиналами документов.

Стоит отметить, что персональные данные, которые вносит заявитель, не сохраняются на серверах миграционной службы. Поэтому электронная услуга, кроме того, что является удобной, - еще и безопасна.

Какие перспективы?

Новация является удобной не только для заявителей, но и для государственных служащих. Ведь снижается вероятность допущения ошибок из-за неосмотрительности и спешки при заполнении формы, сокращается время на обслуживание одного визитера.

На первом этапе электронная услуга будет доступна для оформления загранпаспорта и ID-карты в любом из подразделений миграционной службы в Киеве. Однако в ближайшее время ею смогут воспользоваться жители всех регионов Украины.
ForUm

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