«Выборы» на оккупированной территории Донбасса, которые Россия приняла решение проводить 11 ноября, запустят введение новых санкций. Об этом заявил Президент Петр Порошенко, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Ожидаю, что так называемые фейковые «выборы», которые Россия приняла решение проводить 11 ноября, запустят введение новых санкций и покажут, что терпение Запада также не безгранично. Теперь время говорить не об ослаблении санкций против России, а об их усилении», - заявил он.

«Любые намеки даже на ослабление давления провоцируют Россию на игнорирование мирного процесса на Донбассе, включая отсрочки развертывания полноценной миротворческой миссии ООН на базе мандата Совета Безопасности, как и на новые репрессии против украинцев, против крымских татар в Крыму, более того - разжигает агрессивные аппетиты Кремля», - подчеркнул Президент.

Глава государства отметил: «Россия уже начала разыгрывать, пожалуй, свою последнюю карту из гибридной колоды, подрывая доверие к государственным институтам, дискредитируя европейский и евроатлантический выбор, нивелируя успехи наших реформ, чтобы потом обеспечить реванш пророссийских сил в Украине на президентских и парламентских выборах в 2019 году».

«Мы не дадим им этого сделать. Ведь это события, результаты которых будут иметь ключевое, я бы сказал экзистенциальное значение для кремлевского режима», - подчеркнул Порошенко.

По его словам, каждый следующий шаг Кремля будет иметь целью «посеять в украинских душах зерна усталости, незащищенности и неуверенности в завтрашнем дне». «Потому что в такой мутной воде, где одни дискредитированы, а другие разделены, третьи - дерутся, легче активировать своих агентов с их готовностью: проглотить попытку аннексии Крыма; принять российский план по Донбассу, через который Россия хочет влиять на всю Украину; отказаться от развития украинского войска на основе тех же натовских стандартов и имплементации закона о нацбезопасности, который был принят в тесном сотрудничестве с нашими партнерами из НАТО. И наконец, вернуть Украину в серую зону российского влияния с такими вожделенными ценами на газ, дешевый газ. Эту карту сейчас пытаются разыграть в парламенте и за его пределами некоторые безответственные украинские политиканы», - добавил Президент.

В то же время Порошенко подчеркнул, что в Украине не только готовятся дать отпор российским угрозам, а, в конце концов, уже точно знают, где ждать ближайшие удары. «Если не оплошаем в 2019 году, то это может стать переломной битвой в гибридном противостоянии с Россией», - отметил Президент.

Глава государства отметил, что в этой битве Украина особенно нуждается в поддержке наших партнеров. «Прежде всего, продолжайте поддерживать Украину на пути возвращения в общий европейский дом - туда, куда мы цивилизационно принадлежим. Никакого компромисса, я вас прошу, по отношению к вопросу российской агрессии. И особенно в вопросе санкций до полного восстановления нашей территориальной целостности и суверенитета над всеми оккупированными и аннексированными территориями», - резюмировал Президент.

Напомним, «выборы» главарей «республик» и депутатов «народных советов» в «ДНР» и «ЛНР» состоятся 11 ноября.

Президент Петр Порошенко заявил, что фейковые «выборы» во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, организованные Москвой, не будут иметь никакой юридической силы и не будут признаны в мире.

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко сообщила, что представители РФ в ТКГ в Минске официально заявили о признании «выборов» на оккупированном Донбассе.