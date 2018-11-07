Кабинет Министров поручил Государственной аудиторской службе за 10 дней провести проверку, как «Укрпочта» формирует цену на доставку пенсий.

Об этом на заседании правительства 7 ноября объявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает «Украинская правда».

«Правительство даст поручение Государственной аудиторской службе проверить формирование цены на доставку пенсий украинским пенсионерам «Укрпочтой». Мы слышали недавно различные заявления: будут носить-не будут носить пенсии. Я подчеркиваю, что это недопустимо», - сказал Гройсман.

В решении правительства указано, что государственные аудиторы должны провести указанную проверку в 10-дневный срок.

«Вот нам говорят, что за каждую доставку пенсии нужно заплатить, условно говоря, 3 гривни. У меня вопрос: это реальная стоимость или завышенная? Когда мы будем понимать стоимость, мы будем говорить дальше, каким образом выходить из этой ситуации», - добавил Гройсман.

Глава компании Игорь Смелянский ранее заявил, что с января 2019 года«Укрпочта» закроет до 7000 почтовых отделений, если не будет повышен тариф за услуги доставки пенсий.

Напомним, от доставки пенсий населению ПАО «Укрпочта» в этом году понесла 1 млрд грн убытков.

Гендиректор «Укрпочты» Игорь Смилянский заявил, что ПАО намерено с 1 января 2019 года прекратить доставку пенсий и закрыть 5-7 тысяч отделений в сельской местности в случае неповышения тарифов на доставку пенсий.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман, заявил, что не допустит этого.