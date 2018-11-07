Налогообложение процентных доходов по депозитам приходится преимущественно на более зажиточные слои населения и не является важнейшим фактором, влияющим на приток средств физических лиц в банки.

Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на пресс-службу Национального банка.

«Налогообложение пассивных доходов (в том числе процентных доходов по депозитам) физических лиц - общераспространенная практика в Европе. В то же время ставки по пассивным доходам иногда ниже, чем по активным», - сообщили в пресс-службе.

Нацбанк напомнил, что в Украине налог на процентные доходы по депозитам сейчас составляет 18% + военный сбор 1,5%.

«[Налог на процентные доходы по депозитам] преимущественно приходится на относительно богатые слои населения, которые имеют существенные доходы от депозитов», - заявили в НБУ.

По мнению регулятора, поступления от налога с процентных доходов и военного сбора - весомый источник наполнения государственного бюджета.

Вопрос отмены налога с процентных доходов не стоит на повестке дня.

«Налогообложение процентных доходов - только один, и далеко не самый важный фактор, влияющий на приток средств физических лиц в банки. Темпы притока депозитов среди прочего обусловливаются уровнем доходов населения, динамикой и ожиданием относительно обменного курса, показателями инфляции, уровнем доверия к банковской системе», - отметили в НБУ.

Представители Нацбанка считают, что рынок «уже приспособился к этому налогу и процентная политика коммерческих банков определяется с учетом данного фактора».

Напомним, в июле 2014 года был установлен налог на доходы физических лиц на «получение пассивных доходов» граждан в размере 15%.

В 2015 году ставка НДФЛ на проценты по депозиту была повышена с 15% до 20%. Также введен новый вид налога – военный сбор в 1,5%.

В 2016 году ставка налога на проценты по депозиту была снижена до 18%. Также взымается военный сбор в 1,5%. Итоговая сумма удержаний – 19,5%.