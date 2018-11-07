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В Лиманском районе Одесской области вблизи села Новые Беляры произошел пожар на территории маслоперерабатывающего завода, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области.

6 ноября в 19:39 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании на территории завода ООО «Дельта Вильмар». Подразделения были направлены по повышенному номеру вызова «Пожар ранг №3».

В 19:54 на место вызова прибыли первые пожарно-спасательные подразделения и установили, что горит растительное масло и горючая тара в цехе по производству маргарина. Администрацией завода осуществлена ​​эвакуация персонала завода.

По состоянию на 7:00 7 ноября пожар ликвидирован на общей площади 1500 м.кв. Жертв и пострадавших нет.

От ГосЧС было привлечено 24 единицы пожарно-спасательной техники и 134 человека личного состава.
ForUm

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