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Вчера, 5 ноября, около 16:00, вблизи технической территории воинской части в городе Староконстантинов патруль воинской части задержал неизвестного мужчину на транспортном средстве, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Отмечается, что у гражданина отсутствовали документы, удостоверяющие личность и на транспортное средство.

Дежурный воинской части безотлагательно оповестил представителей Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины, Национальной полиции Украины и Службы безопасности Украины.

На место происшествия немедленно прибыли патрульные Староконстантиновского отдела полиции, которым был передан задержанный.

Дежурные силы и средства воинской части продолжают нести службу в штатном режиме.
ForUm

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