По мнению политолога Руслана Бортника, такие люди, как Виктор Медведчук, были бы полезны для политической системы Украины, поскольку они структурированы, хорошо организованы и знают, как функционируют экономические и политические процессы. Так политолог прокомментировал назначение лидера «Украинского выбора» председателем политсовета партии «За життя».

«Такие люди были бы полезны для политической системы. Это люди структурированы, хорошо организованные, которые знают, как функционируют экономические и политические процессы. Сегодня в период такого хаоса полураспада многих государственных институтов это было бы полезно. Я считаю, что на парламентских выборах мы увидим много «новых старых» лиц, которые могут актуализировать запрос на положительное прошлое», — сказал Бортник в эфире 112 Украина.

Напомним, на внеочередном съезде политической партии «За життя» председателем политсовета единогласной избран Виктор Медведчук. Выступая перед делегатами, политик заявил, что как минимум 30–35% украинцев разделяют ценности партии «За життя».

«На первом месте для них мир на Донбассе и прекращение боевых действий; ситуация, связанная с развитием экономики и пагубным влиянием реформ, которые за последние четыре года привели к обнищанию граждан», ― сказал Медведчук.

Председатель политсовета партии «За життя» является последовательным сторонником того, чтобы объединить как можно больше партий и общественных организаций на оппозиционном электоральном поле.

«В это объединение могут войти силы, которые действуют в интересах жителей Юго-Востока, в интересах всего русскоязычного населения в разных регионах страны. Интересы этих людей должны быть защищены и представлены в парламенте следующего созыва. Я хочу, чтобы это объединение состоялось», — сообщил Медведчук.