Влияние Москвы на «Донецкую и Луганскую республики» небезгранично, для нее очень важно, кто будет руководить этими регионами.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о предстоящих в «Л/ДНР» «выборах».

«Москва, безусловно, имеет влияние на руководство этих республик, но оно небезгранично», - признал представитель Кремля. По его словам, «чрезвычайно важно» то, кто будет руководить республиками.

«Выборы» главарей «республик» и депутатов «народных советов» в «ДНР» и «ЛНР» состоятся 11 ноября.

Песков пока отказался отвечать на вопросы о признании Россией итогов предстоящих выборов. Он пояснил, что прежде нужно дождаться итогов голосования.

Напомним, Президент Петр Порошенко заявил, что фейковые выборы во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, организованные Москвой, не будут иметь никакой юридической силы и не будут признаны в мире.