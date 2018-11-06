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Киев занял десятую позицию в списке самых загрязненных городов Европы Pollution Index 2018 Mid-Year.

На первом месте оказался город Тетово (Македония), на втором – Неаполь (Италия). Замыкает первую тройку столица Македонии Скопье, передает Радио Свобода.

В первую десятку также вошли: Тирана (столица Албании), Турин (Италия), Бухарест (столица Румынии), Сараево (столица Боснии и Герцеговины), Краков (Польша) и Пловдив (Болгария).

В список из 76 пунктов попали еще два украинских города Львов (30 место) и Харьков (31).

При составлении рейтинга учитываются следующие показатели: качество воздуха и питьевой воды, общее загрязнение воды, ситуация с вывозом мусора, субъективное восприятие экологической ситуации в городе местными жителями, уровень шума, наличие парков и зеленых зон.
ForUm

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