Киев занял десятую позицию в списке самых загрязненных городов Европы Pollution Index 2018 Mid-Year.
На первом месте оказался город Тетово (Македония), на втором – Неаполь (Италия). Замыкает первую тройку столица Македонии Скопье, передает Радио Свобода.
В первую десятку также вошли: Тирана (столица Албании), Турин (Италия), Бухарест (столица Румынии), Сараево (столица Боснии и Герцеговины), Краков (Польша) и Пловдив (Болгария).
В список из 76 пунктов попали еще два украинских города Львов (30 место) и Харьков (31).
При составлении рейтинга учитываются следующие показатели: качество воздуха и питьевой воды, общее загрязнение воды, ситуация с вывозом мусора, субъективное восприятие экологической ситуации в городе местными жителями, уровень шума, наличие парков и зеленых зон.
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