Политолог Николай Спиридонов в своем блоге анализирует, какое место Украина занимает в международной политической повестке. По мнению Спиридонова, одной из центральных тем переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом будет судьба украинской ГТС в связи с запуском проекта «Северный поток-2».

«Северный поток-2» - проект, который крайне волнует политическую элиту США», - акцентирует Спиридонов. Поэтому политолог прогнозирует, что во время встречи в Париже 11 ноября Путин и Трамп будут обсуждать не только «Северный поток-2», но и ситуацию в Украине.

«Поэтому можно прогнозировать, что во время анонсированной на 11 ноября встречи в Париже Трамп и Путин будут обсуждать не только выход США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), но и судьбу Nord Stream 2, и ситуацию на Донбассе», - прогнозирует политолог.

Николай Спиридонов считает, что на повестку переговоров Трампа и Путина повлияет активная позиция такого украинского политика как Виктор Медведчук.

«16 июля президенты США и РФ провели переговоры в столице Финляндии, а спустя несколько дней Медведчук заявил, что возвращается в партийную политику вместе с «За життя». Затем британский The Independent опубликовал интервью с ним под заголовком, рассказывающим, как «друг Путина режиссирует свое неожиданное возвращение», - напоминает политолог.

Спиридонов обращает внимание, что накануне встречи Трампа и Путина французская газета Le Monde опубликовала интервью с украинским политиком.

«Основной тезис материала Le Monde можно сформулировать так - коллективному Западу стоит приготовиться к тому, что Медведчук способен изменить расстановку сил в украинской политике», - делится своим мнением Спиридонов.

Политолог отмечает, что Le Monde сделала следующие акценты в интервью с Медведчуком:

- переговорщик №1, имеющий прямой доступ к Путину, вступил в «За життя», и формирует на ее основе коалицию оппозиционных партий и движений;

- его план заключается в том, чтобы привести в политику оппозиционную силу, выражающую интересы 30-35 % избирателей;

- в составе «За життя» он отстаивает принципиальную позицию, где одним из центральных пунктов является нормализация отношений с Россией.

Николай Спиридонов прогнозирует, что 2019 год будет решающим для украинской политики. Кроме ГТС, требует своего решения и задача по мирному урегулированию на Донбассе.

«Вместе с тем, очевидно, что нынешний созыв Верховной Рады не будет голосовать за законы, которые должны воплотить в жизнь пункты Минских соглашений. Поэтому логично, что коллективный Запад заранее изучает, как изменится расстановка сил в украинской политике до и после выборов 2019 года», - делает политолог Николай Спиридонов.