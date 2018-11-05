Генпрокурор Юрий Луценко и министр внутренних дел Арсен Аваков должны уйти в отставку из-за неспособности реформировать правоохранительную систему.

Соответствующее заявление коалиции в защиту гражданского общества подписали 73 общественные организации.

«Расследование нападения на Екатерину Гандзюк снова показало очевидную несостоятельность правоохранительной системы эффективно расследовать как это, так и ряд других нападений на гражданских активистов, которые произошли в разных регионах Украины после Революции достоинства», - говорится в нем.

Отмечается, что несмотря на тяжелые телесные повреждения, нанесенные Гандзюк в результате нападения, полиция сначала квалифицировала нападение по ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Когда дело получило широкую огласку, его переквалифицировали на «тяжкие телесные повреждения с целью запугивания». Затем квалификацию изменили еще раз и определили как «покушение на убийство». И только через два месяца, 25 сентября 2018 года, по ходатайству адвоката Евгении Закревской главное управление Нацполиции в Херсонской области придало признак заказа в квалификацию преступления (по п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Но в подозрении у исполнителей признак «заказа» до сих пор не фигурирует.

При этом активисты отмечают, что еще по меньшей мере сотня других нападений, которые произошли на подконтрольной правительству Украины территории после Евромайдана, не расследуются эффективно.

«Мы возмущены состоянием расследования нападений и убийств общественных активистов и требуем отправить в отставку руководство херсонской олиции, которая с самого начала саботировала расследование нападения на Екатерину Гандзюк, а также требуем отставки генерального прокурора Украины Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова, которые саботировали реформу правоохранительных органов в Украине», - говорится в заявлении.

Также активисты настаивают на проведении эффективного расследования убийства Гандзюк и на публичном отчете о мерах, принятых для установления и наказания заказчиков этого страшного преступления, а также на эффективном расследовании и сотни других нападений на общественных активистов, произошли по всей Украине со времен Евромайдана.

Как сообщал ForUm, 4 ноября умерла сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты.

17 августа сотрудники полиции задержали двух человек, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения.

19 августа полицейские задержали еще трех граждан, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения на убийство Гандзюк. Всего по данному делу задержаны пять человек.

В связи с ее смертью уголовное производство было переквалифицировано с попытки убийства женщины на «Умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное с особой жестокостью, совершенное по заказу, совершенное по предварительному сговору группой лиц» и будет расследоваться по пп. 4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 УК.

Национальная полиция передала дело Гандзюк в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.