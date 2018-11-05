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Советник президента Украины, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко прогнозирует, что реконструкцию предоставленной в пользование Вселенскому патриархату Андреевской церкви при необходимости могут ускорить. Об этом он сказал на брифинге в Киеве, передает УНИАН.

«Главное, что принят соответствующий закон в Украине о передаче в пользование, не в собственность, а в пользование, этой церкви Вселенскому патриархату, и дальше, думаю, будет содействие насчет того, чтобы ремонт был завершен в разумные сроки», - сказал он.

«2020-й год – это крайний срок. Я так понимаю, что при необходимости, в разумных пределах, это будет ускорено», - добавил Павленко.

Напомним, 18 октября Верховная Рада передала Андреевскую церковь Вселенскому патриархату.

Закон «Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника «София Киевская»  предусматривает передачу Андреевской церкви в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий.

3 ноября Вселенский патриарх Варфоломей выразил благодарность Президенту Петру Порошенко за передачу Вселенскому патриархату Андреевской церкви.
ForUm

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