Советник президента Украины, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко прогнозирует, что реконструкцию предоставленной в пользование Вселенскому патриархату Андреевской церкви при необходимости могут ускорить. Об этом он сказал на брифинге в Киеве, передает УНИАН.



«Главное, что принят соответствующий закон в Украине о передаче в пользование, не в собственность, а в пользование, этой церкви Вселенскому патриархату, и дальше, думаю, будет содействие насчет того, чтобы ремонт был завершен в разумные сроки», - сказал он.

«2020-й год – это крайний срок. Я так понимаю, что при необходимости, в разумных пределах, это будет ускорено», - добавил Павленко.

Напомним, 18 октября Верховная Рада передала Андреевскую церковь Вселенскому патриархату.

Закон «Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника «София Киевская» предусматривает передачу Андреевской церкви в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий.

3 ноября Вселенский патриарх Варфоломей выразил благодарность Президенту Петру Порошенко за передачу Вселенскому патриархату Андреевской церкви.