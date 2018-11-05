Государственное агентство автомобильных дорог Украины призвало водителей сменить летние шины на зимние, сообщает пресс-служба Укравтодора.
«С ухудшением погодных условий автомобили на летних шинах превращаются в опасный и неуправляемый вид транспорта. Предостерегаем от опасности и просим вовремя сменить летние шины на зимние. Будьте внимательны на дороге, берегите себя и своих близких», – говорится в сообщении.
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