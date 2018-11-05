также в разделеОбщество
Незаконный приказ министра Гриценко: 12 тысяч семей военнослужащих не получили жилье 15
Украинцы поздравляют в Facebook Митрополита Онуфрия с 74-летием 16
Кириленко: Хуг всегда был на стороне РФ 71
НАБУ вызывает Мартыненко на допрос 29
Руководителя львовского вуза поймали на крупной взятке 21
В Раде хотят создать комиссию по расследованию убийства Гандзюк 21
В Беларуси за поставку санкционных продуктов в РФ арестовали украинца 27
Полиция передала дело Гандзюк в СБУ 33
Адвокат: Результаты экспертизы о причине смерти Гандзюк будут известны через два дня 38
Выигрыши в казино – реальная возможность заработать или обман? 26
Суд арестовал экс-главу Апелляционного суда Крыма 20
Украинские военные провели зрелищные учения ударной авиации 55
Синоптик рассказала, когда в Украину придут морозы 117
Адвокат: Заказчики убийства Гандзюк могут избежать наказания 41
США призывают привлечь к ответственности заказчиков убийства Гандзюк 22
Одесский застройщик Невзоров: Мы не позволим запугивать и шантажировать инвесторов ЖК «Аквамарин» 30
Хуг не считает РФ агрессором, но видел российских военных на Донбассе 195
В Минздраве рассказали о мерах борьбы с корью 20

Вчера, 4 ноября, в 19:30 возле одного из арсеналов Вооруженных сил Украины в запретной зоне радиолокационными средствами выявлено неправомерное использование беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Подразделением радиоэлектронной борьбы были немедленно подавлены радиоканалы управления БПЛА, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

В то же время была усилена дежурная смена охраны арсенала, мобильные патрули тщательно обследовали прилегающие к воинской части территории.

О факте неправомерного применения БПЛА вблизи воинской части было безотлагательно сообщено подразделениям Службы безопасности Украины и Национальной полиции Украины в районе их ответственности.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1565 грн.
19
Теги