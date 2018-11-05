Вчера, 4 ноября, в 19:30 возле одного из арсеналов Вооруженных сил Украины в запретной зоне радиолокационными средствами выявлено неправомерное использование беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Подразделением радиоэлектронной борьбы были немедленно подавлены радиоканалы управления БПЛА, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

В то же время была усилена дежурная смена охраны арсенала, мобильные патрули тщательно обследовали прилегающие к воинской части территории.

О факте неправомерного применения БПЛА вблизи воинской части было безотлагательно сообщено подразделениям Службы безопасности Украины и Национальной полиции Украины в районе их ответственности.