В понедельник, 5 ноября, санкции Вашингтона в отношении Ирана вступили в силу, сообщает DW.

Таким образом, США вернулись к тому режиму в отношениях с Тегераном, который действовал до 2015 года. Санкции направлены прежде всего на банковский сектор, нефтяную промышленность и транспортную отрасль. Экспорт нефти из Ирана уже упал на треть.

Санкции распространяются также и на предприятия, которые будут продолжать торговлю с Ираном. В случае продолжения ведения бизнеса с иранскими предприятиями компании рискуют оказаться вне финансовой системы США. Однако Вашингтон, как ожидается, облегчит эти ограничения для восьми стран в Азии и на Ближнем Востоке. Правительство в Сеуле заявило, что Южная Корея - в списке стран, которые получат исключительные возможности продолжать бизнес с Ираном. Список объявят в течение дня 5 ноября.

Напомним, 8 мая президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерного соглашения Ирана с шестью мировыми державами.