также в разделеМир
Во Франции умер основатель LVMH 14
На месте крушения Boeing в Индонезии нашли останки 105 погибших 27
Tesla начинает производство электромобилей в Китае 25
Китайцы начинают строить аэропорт в Антарктиде 92
В США камера видеонаблюдения сняла «телепортацию» 156
Xiaomi выпускает на рынок «бюджетные» ноутбуки на Windows 10 28
Илон Маск испытал туннель для автомобилей под Лос-Анджелесом 52
В Великобритании сорван джекпот почти в $100 миллионов 20
Драма «Крид 2»: Рокки Бальбоа вновь встретится с Иваном Драго 14
Рейтинг партии Меркель вырос 28
Масштабное ДТП в Китае: Грузовик врезался в 30 автомобилей 17
В Швеции обнаружили уникальный электромобиль 62
Ученые запустили суперкомпьютер, который создавался 30 лет 82
Made in China: Китайцы хотят запустить собственную Луну 72
Популярный антивирус перестает работать с некоторыми версиями Windows 68
В Венеции произошло крушение самолета 41
Мелания Трамп заступилась за супруга перед СМИ 28
Стало известно, как установить ОС Android на компьютер 96

В понедельник, 5 ноября, санкции Вашингтона в отношении Ирана вступили в силу, сообщает DW.

Таким образом, США вернулись к тому режиму в отношениях с Тегераном, который действовал до 2015 года. Санкции направлены прежде всего на банковский сектор, нефтяную промышленность и транспортную отрасль. Экспорт нефти из Ирана уже упал на треть.

Санкции распространяются также и на предприятия, которые будут продолжать торговлю с Ираном. В случае продолжения ведения бизнеса с иранскими предприятиями компании рискуют оказаться вне финансовой системы США. Однако Вашингтон, как ожидается, облегчит эти ограничения для восьми стран в Азии и на Ближнем Востоке. Правительство в Сеуле заявило, что Южная Корея - в списке стран, которые получат исключительные возможности продолжать бизнес с Ираном. Список объявят в течение дня 5 ноября.

Напомним, 8 мая президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерного соглашения Ирана с шестью мировыми державами. 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги