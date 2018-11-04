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Украинцев, игнорирующих правила регистрации по месту жительства, ждут новые штрафы. За проживание не по месту прописки наказания не будет. Но если человек укажет ложную информацию, ему придется заплатить 1700 грн, передает hubs.

За повторное нарушение предусмотрено наказание в 3400 грн. Если не зарегистрироваться более чем через 90 дней после выписки, штраф составит 340-680 грн. За повторное нарушение — 850-1700 грн. Такие нормы прописаны в проекте нового закона о регистрации.

Напомним, сейчас штраф за проживание не по месту регистрации — всего лишь от 17 до 51 грн.

Отметим, в настоящее время в Кодексе административных правонарушений предусмотрена ответственность за нарушение правил регистрации.

Теперь регистрацию места проживания хотят сделать проще: онлайн и без документов. Но ужесточить штрафы и проверки.

Новый Закон даст возможность наказывать не только украинцев, которые попытались зарегистрироваться там, где не живут, но и тех, кто вообще остался без «новой прописки».
ForUm

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