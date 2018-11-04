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Рейтинг Социал-демократической партии Германии (СДПГ), по данным последнего опроса, сократился еще на один пункт – до 13 процентов, а рейтинг объединения Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) вырос до 27 процентов.

Исследования в ФРГ проводил социологический институт Forsa, передает Информатор.

Также сообщается, что заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что она больше не будет возглавлять ХДС, не повлияло на ее личный политический рейтинг. Она и далее получает больше поддержки, чем другие потенциальные претенденты на пост канцлера.

Как сообщалось ранее, большинство немцев считают, что возглавить Христианско-демократический союз Германии после ухода из политики лидера партии Ангелы Меркель может немецкий политик, член ХДС Фридрих Мерц.
ForUm

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