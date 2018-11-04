В Киеве прошел первый этап внеочередного съезда политической партии «За життя», созванный главой партии народным депутатом Украины Вадимом Рабиновичем сразу же после правительственной инициативы по новому поднятию тарифов на газ для населения.

Выступая на съезде, лидер «За життя» Вадим Рабинович назвал эти действия правительства «преступными и убийственными для экономики, просто для людей». По словам народного депутата Украины, партия «За життя» предпримет все зависящее от нее, чтобы противостоять разрушительному экономическому курсу нынешней грабительской власти, ставящей страну в полную зависимость от МВФ.

На съезде партии «За життя» приняты организационные решения.

Избран новый состав политсовета ― в результате единогласного голосования на съезде председателем политсовета избран Виктор Медведчук.

Виктор Медведчук поблагодарил делегатов съезда за доверие и отметил в своем выступлении, что минимально 30–35% процентов украинцев разделяют те ценности, которые отстаивает партия «За життя». «На первом месте для них мир на Донбассе и прекращение боевых действий, ситуация, связанная с развитием экономики и пагубным влиянием реформ, проводимых евроинтеграторами, которые привели к обнищанию граждан за последние 4 года», ― заявил Медведчук.

Также Виктор Медведчук рассказал делегатам съезда, что переговоры, которые ведутся в течение последних месяцев, носят стратегический характер и направлены на объединение политических сил для представления интересов Юго-Востока, русскоязычного населения и людей, понимающих необходимость кардинального изменения курса развития страны.