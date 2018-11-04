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С сегодняшнего дня вступил в силу закон о ратификации протоколов к Европейской конвенции о выдаче. Об этом говорится в законе, опубликованном вчера, 3 ноября, в официальном издании «Голос Украины», передает УНН.

Этот закон № 2577- VІІІ предусматривает унификацию применения государствами правил упрощенной процедуры экстрадиции.

Теперь задержанный может дать согласие на свою экстрадицию не дожидаясь завершения выполнения всех формальностей экстрадиционного процесса. В таком случае лицо минимальное время находится под стражей в запрашиваемом государстве до его выдачи, в результате чего оба государства - запрашивающее и запрашиваемое - также сокращают затраты человеческих и денежных ресурсов благодаря ускорению и упрощению процедуры выдачи.

Как сообщалось ранее, сегодня, 4 ноября, в Украине вступил в силу закон о восстановлении кредитования. Об этом говорится в законе, опубликованном в субботу, 3 ноября, в официальном издании «Голос Украины»
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