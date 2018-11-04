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С сегодняшнего дня в турецком курортном городе Анталья в Турции заработало консульство Украины. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время церемонии открытия, передает корреспондент УНН.

"Более 1,3 миллиона украинцев посещает Турцию ежегодно. Из них более 800 тысяч украинцев приезжает именно в Анталью. Из них более 35 тысяч украинцев составляет местная община", - отметил он.

По его словам, в Анталью украинцы приезжают не только на отдых, а на многочисленные бизнес-мероприятия - теперь участие в них смогут принимать и украинские дипломаты, которые будут работать в новом дипломатическом учреждении.

Как сообщалось ранее, в ходе официального визита в Турецкую Республику Президент Украины Петр Порошенко посетил производство компании Baykar Makina, которая является одним из мировых лидеров в производстве мощных беспилотных авиационных комплексов.
ForUm

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