В Швеции обнаружили ретро электромобиль Mars II, который находился в сарае с 1975 года, передает AUTOBATTLE.

Авто сохранилось просто в прекрасном состоянии. Автомобиль может проезжать 110-190 км, а разогнать его можно до 100 км/ч. Модель оснащена свинцово-кобальтовыми батареями, на полную зарядку которых нужно всего каких-то 46 минут.

Кроме того, Mars II, также как и современные автомобили, имеет систему рекуперации энергии во время торможения.

Автомобиль продали совсем недавно на eBay всего за 4 850 долларов.

Как сообщалось ранее, в СМИ появилась информация о том, что несколько сотен специалистов компании Apple трудятся над секретным проектом электромобиля.