В ТРЦ «Караван» неизвестный неславянской внешности подрезал другого человека, с которым у него был конфликт. Патрульные сразу выехали на место, передает Багнет.
По приезде на место оказалось, что двое граждан Украины хотели ограбить двух студентов из Индии. Один из иностранцев достал нож в целях защиты и пытался отпугнуть нападавших. Нож обидчиков не смутил и они все равно полезли к ним в карманы в поисках денег и телефонов.
После этого один из студентов нанес обидчику удар ножом в область печени.
Потерпевшего забрали в городскую клиническую больницу №6 на операцию. Студент, который ударил ножом, сам обратился к охране торгового центра.
Со студентом из Индии сейчас разбираются в райотделе.
Как сообщалось ранее, в киевском Гидропарке в результате драки ранен военнослужащий.
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