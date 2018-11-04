В правительстве обещают направить 400 млн гривен на так называемые теплые кредиты для украинцев в 2019 году.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, передает Главком.

«В 2019 мы выделяем на теплые кредиты 400 млн грн. Это означает, что украинцам будет легче приобрести энергоэффективное оборудование: металлопластиковые окна и двери, счетчики для тепла и воды, котлы, теплоизоляционные материалы и прочее», - сказал глава правительства.

Он также напомнил, что программа действует в Украине с октября 2014 года и за четыре года существования ею воспользовались около 500 тысяч украинских семей.

Как сообщалось ранее, в этом году на программу «теплых кредитов» дополнительно выделено 100 млн грн.