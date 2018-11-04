За прошедшие сутки, 3 ноября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Российские оккупанты 20 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом враг 2 раза применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Российско-оккупационные войска, из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Золотое, Шумы, Авдеевка, Пески, Невельское, Марьинка, Красногоровка, Богдановка, Чермалык, Павлополь, Водяное и Широкино.

Вследствие обстрелов 2 военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Огневого воздействия из минометов 82-го калибра получили защитники Золотого и Песков, а по позициям в районе Невельского враг стрелял из вооружения БМП.

Трижды за минувшие сутки продолжались боевые действия вблизи Красногоровки, что на Донецком направлении. Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Подразделения Объединенных сил адекватно отвечали огнем.

По данным разведки, в течение суток, было уничтожено трех оккупантов, еще трое получили ранения.

В текущие сутки, противник трижды обстрелял наши позиции - в районах Авдеевки, Гнутово и Новотошковского. Вблизи последнего, на позиции защитников Украины упало 10 вражеских мин калибра 82 мм. В результате боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Как сообщалось ранее, 2 ноября ситуация в районе проведения операции была полностью контролируемой Объединенными силами. Российские оккупанты 22 раза открывали огонь по позициям наших войск.