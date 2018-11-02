В пятницу, 2 ноября, вступило в силу соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Государства Катар о взаимной отмене визовых требований, заключенное 20 марта 2018 в Дохе.

Недавнее решение синода Вселенского патриархата отменило юрисдикцию Русской церкви над украинским епископатом, поэтому сейчас все православные архиереи Украины считаются служителями Вселенского престола, независимо от того, к какой из трех церквей они принадлежали раньше, и должны ждать директивы Константинополя относительно своих дальнейших действий. Об этом рассказал архиерей Константинопольской церкви, представитель Вселенского патриархата архиепископ Тельмиский Иов.

Окружной административный суд Киева принял решение в деле по иску ООО «Юридическая компания «Студия права» к Государственной фискальной службе (ГФС) Украины о предоставлении заведомо ложной информации с заключением о достоверности сведений декларации Артема Сытника во время прохождения им специальной проверки в рамках участия в конкурсе на должность директора НАБУ.

На полигоне ВСУ «Ягорлык» прошли военные учения с боевыми стрельбами с использованием широкого спектра зенитно-ракетных комплексов (ЗРК С-300 различных модификаций, «Бук», «Тор», «Оса-АКМ» и других) участвовали подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск и Зенитно-ракетные войска Воздушных сил ВСУ.

Если суд заочно признает экс-президента Украины Виктора Януковича виновным по делу по обвинению в государственной измене, все его имущество в Украине и за ее пределами будет конфисковано. Об этом в эфире львовского телеканала «Перший західний» сказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Конституционный суд Украины отказался оценивать конституционность моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения.

Рост ВВП Украины в третьем квартале 2018 года замедлился до 3,1% в годовом выражении с 3,8% кварталом ранее на фоне ухудшения динамики большинства базовых отраслей экономики.

Посол Украины в Соединенных Штатах Америки Валерий Чалый столкнулся с массированной атакой пранкеров, которые звонят политикам от его имени.

Капитана украинского судна «ЯМК-0041» Виктора Новицкого и еще двух украинских моряков выпустили из Следственного изолятора №1 Симферополя, им изменена мера пресечения на подписку о невыезде.

Германия и Франция как участники «нормандского формата» решительно осудили уничтожение беспилотника Специальной наблюдательной миссии ОБСЕ на востоке Украины 27 октября и возложили ответственность за это на Россию.

Из украинских аэропортов стартовали 22 новых рейса, сообщает Президент Петр Порошенко.

На улице Харьковское шоссе в Киеве 24-летний парень подорвался на гранате.