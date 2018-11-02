Рост ВВП Украины в третьем квартале 2018 года замедлился до 3,1% в годовом выражении с 3,8% кварталом ранее на фоне ухудшения динамики большинства базовых отраслей экономики.

Такие оценки содержатся в инфляционном отчете Национального банка Украины за октябрь, сообщает УНИАН.

Как отмечается в отчете, на показателях сельского хозяйства негативно отразилась низкая урожайность ранних зерновых.

Рост в промышленности сдерживали ухудшение конъюнктуры на внешних рынках, ремонтные работы на нескольких металлургических предприятиях и осложнения грузовых перевозок. Эти же факторы тормозили увеличение экспорта.

Как ранее сообщал ForUm, рост валового внутреннего продукта Украины во втором квартале этого года составил 3,8% при плановом показателе 3%.

В то же время Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины с 3,5% до 3,3% в 2018 году.

Европейский банк реконструкции и развития улучшил свой прогноз роста ВВП Украины в 2018 году до 3,5% с 3%, прогнозируемых ранее.