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Заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин направил запрос в офис компании Facebook в связи с информацией об утечке данных 257 тысяч ее пользователей, среди которых много украинцев.

«Я знаю о проблеме. Работаю над проверкой. Запрос на офис ФБ отправил», - сообщил замминистра.

Ранее стало известно о публикации хакерами в открытом доступе данных о 257 тысячах пользователей. Кроме того, в 81 тыс. аккаунтов были доступны даже личные сообщения.

«Наиболее активно представлена ​​Украина - 47 тысяч пользователей», - говорится в расследовании Русской службы ВВС.
ForUm

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