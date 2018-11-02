Для создания надлежащих условий организации парковки велосипедов и развития велосипедной инфраструктуры в течение 2018 и 2019 рядом со станциями киевского метрополитена установят крытые велоперехватывающие паркинги. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Паркинги планируется разместить около шести станций столичного метрополитена: «Теремки»; «Выставочный центр»; «Васильковская»; «Лыбидская»; «Почайна»; «Минская».

«Критые велоперехватывающие паркинги возле станций метрополитена - важная часть велоинфраструктуры, которая позволит сочетать различные виды транспорта и парковать велосипеды близко к станции», - отметил замглавы КГГА Дмитрий Давтян.

Кроме того, распоряжением утвержден архетип крытого велопаркинга, при разработке которого были учтены эстетический и современный вид, функциональность, удобство и безопасность при эксплуатации. Подобные объекты популярны во многих городах Европы, добавил он.

На специальном велопаркинге можно будет припарковать одновременно 20 велосипедов. Парковка будет бесплатной для пользователей велосипедов.

Заказчиком работ и балансодержателем паркингов определено КП «Киевтранспарксервис». Ему поручили разработать и согласовать с КП «Киевский метрополитен» схемы размещения паркингов, оформить паспорт привязки малой архитектурной формы, обеспечить приобретение и установку паркингов.

Финансирование работ будет осуществляться в рамках общественного бюджета № 608 в соответствии с показателями, утвержденными решением Киевсовета «О бюджете города Киева на 2018 год». Ориентировочная сметная стоимость - 400 тыс. грн.

При положительных результатах ожидается установление крытых велопаркингов у всех станций метрополитена.

При установке крытых велопаркингов на всех станциях метро по меньшей мере 1000 человек смогут выбирать велосипед для ежедневных поездок, что, в свою очередь, поможет достичь индикатора стратегии развития Киева до 2025 года - 5% поездок на велосипеде.