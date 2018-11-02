Введение Российской Федерацией санкций против ряда украинских граждан и юридических лиц согласовывалось с украинской стороной, считает бизнесмен, экс-глава Днепропетровской облгосадминистрации Игорь Коломойский.

«Мне кажется, этот список редактировался на Банковой (в Администрации Президента, - ред). Могу сказать, кто входил в редакционную коллегию, работавшую с этим списком: Порошенко, Рожкова, Пасенюк, Кононенко, почтальоном работал Медведчук. Порошенко лично вычеркнул меня, давнего врага Путина, из списка, чтобы показать нашим американским партнерам, что я якобы стал агентом Кремля», - заявил Коломойский УНИАН в ответ на вопрос, почему его нет в санкционном списке Кремля.

Напомним, 1 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении специальных экономических мер против 322 украинских граждан и 68 компаний. Отмечается, что «среди физических и юридических лиц, на которых будут распространяться санкции, судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады Украины VIII созыва, крупные украинские предприниматели, чиновники Администрации Президента Украины, руководители органов исполнительной власти Украины и крупных украинских компаний, юридические лица, контролируемые крупнейшими бизнесменами Украины». В частности, Россия применила санкции к 126 народным депутатам действующего созыва Верховной Рады из 423-х, что составляет 30% от общего количества членов парламента. Президент Порошенко в списки не включен.