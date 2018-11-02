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Украина может потерять в пользу Польши около 5 тысяч га земли из-за эрозии берега реки Западный Буг, который размывается без укрепления. Об этом говорится в отчете Госаудитслужбы по результатам государственного финансового аудита выполнения бюджетных программ Государственным агентством водных ресурсов за период 2015-2017 годов и января-марта 2018 года, передает 112 Украина.

В частности, в отчете утверждается, что причиной стало недофинансирование укрепления берега.

«Из-за отсутствия финансирования на осуществление руслорегулирующих и берегоукрепительных мероприятий на пограничных участках реки Западный Буг наблюдаются процессы береговой эрозии, что может привести к отчуждению 5 тыс. га земель, так как граница между Украиной и Республикой Польша проходит посередине плеса реки», - говорится в отчете.

Расчетный размер возможных убытков составляет свыше 862 млн грн.

Украина может потерять территории в пользу других государств. В частности, на трансграничных участках рек Тиса, Днестр, Сож, Прут, Сучава и других на территории Винницкой, Закарпатской, Черновицкой и Черниговской областей. Общая стоимость необходимых работ составляет около 2 млрд гривен.

Аудиторы подчеркивают, что Министерство финансов и Министерство экологии знают о проблеме, но в течение 2015-17 годов деньги на береговые работы не выделялись из бюджета.
ForUm

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