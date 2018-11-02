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Журналист Кирилл Вышинский должен быть незамедлительно освобожден, так как арестован в Украине в нарушение всех международных правил за журналистскую деятельность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы считаем, что Вышинский должен быть незамедлительно освобожден. Это не тема для каких-то обменов. Это непосредственное нарушение вообще всех международных правил, это нарушение принципа свободы прессы. Ибо фактически он арестован за журналистскую деятельность», - сказал Песков, отвечая на вопрос украинского журналиста, почему Вышинский не может быть обменен на журналиста Украины Романа Сущенко, передает Интерфакс.

По его словам, Вышинский фактически был арестован непосредственно за журналистскую деятельность.

«Его деятельность в Украине ничем не отличалась, например, от того, чем занимаетесь в Москве вы. И мы приветствуем, что вы в Москве, и вы знаете, что ваша работа в Москве не встречается ни с какими ограничениями. Мы только вчера вас смотрели на Первом канале в программе «Большая игра», если я не ошибаюсь. Но, при этом, мы с сожалением констатируем, что российские журналисты в Украине не имеют возможности вот так появляться в центральном эфире», - рассказал Песков.

«Поэтому мы требуем освобождения Вышинского», - пояснил он.

Как сообщал ForUm, 15 мая Служба безопасности Украины провела обыски в киевских офисах РИА Новости Украина и российского пропагандистского телеканала Russia Today. В тот же день был задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Действия сотрудников российского агентства РИА Новости Украина квалифицируются как государственная измена, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

CБУ привела примеры антиукраинской деятельности Вышинского. Ему объявлено о подозрении в госизмене.
ForUm

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