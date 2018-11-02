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Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов во время заседания правительства страны продемонстрировал свою физическую форму. 

Как пишут местные СМИ, на заседании обсуждалась подготовка к чемпионату мира по тяжелой атлетике, который проходит в республике с 1 по 10 ноября. В ходе собрания главе государства были вручены приглашение на церемонию открытия турнира и памятные знаки, а также позолоченный  гриф штанги.

 

 

Бердымухамедов продемонстрировал свои спортивные навыки, подняв его над головой.

Действия главы государства члены правительства встретили бурными аплодисментами.
ForUm

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