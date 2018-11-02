Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов во время заседания правительства страны продемонстрировал свою физическую форму.
Как пишут местные СМИ, на заседании обсуждалась подготовка к чемпионату мира по тяжелой атлетике, который проходит в республике с 1 по 10 ноября. В ходе собрания главе государства были вручены приглашение на церемонию открытия турнира и памятные знаки, а также позолоченный гриф штанги.
Бердымухамедов продемонстрировал свои спортивные навыки, подняв его над головой.
Действия главы государства члены правительства встретили бурными аплодисментами.
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