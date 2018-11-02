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Меджлис крымскотатарского народа созывает конференцию делегатов Курултая 12 ноября в Киеве. Об этом сообщил глава Меджлиса  Рефат Чубаров.

По его словам, делегаты планируют обсудить ситуацию в Крыму и задачи органов национального самоуправления в условиях аннексии полуострова, а также выполнить постановления второй внеочередной сессии Курултая крымскотатарского народа VI созыва (Бахчисарай, 29 марта 2014 года) «О реализации крымскотатарским народом права на самоопределение на своей исторической территории - в Крыму».

Напомним, 29 октября глава российского правительства оккупированного Крыма заявил о намерении передать имущество Меджлиса крымскотатарского народа подконтрольному России Духовному управлению мусульман Крыма (ДУМК).
ForUm

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