Меджлис крымскотатарского народа созывает конференцию делегатов Курултая 12 ноября в Киеве. Об этом сообщил глава Меджлиса Рефат Чубаров.
По его словам, делегаты планируют обсудить ситуацию в Крыму и задачи органов национального самоуправления в условиях аннексии полуострова, а также выполнить постановления второй внеочередной сессии Курултая крымскотатарского народа VI созыва (Бахчисарай, 29 марта 2014 года) «О реализации крымскотатарским народом права на самоопределение на своей исторической территории - в Крыму».
Напомним, 29 октября глава российского правительства оккупированного Крыма заявил о намерении передать имущество Меджлиса крымскотатарского народа подконтрольному России Духовному управлению мусульман Крыма (ДУМК).
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время