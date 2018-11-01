Полиция задержала 3 подозреваемых в подготовке покушения на координатора националистической организации С14 Сергея Мазура и ранении его отца в Борисполе.
Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.
«Сегодня в ходе проведения специальных розыскных мероприятий полицейскими Киевской области были задержаны три человека, которые обоснованно подозреваются в совершении покушения на убийство руководителя общественной организации «С14» Сергея Мазура, в результате которого был тяжело ранен его отец», - написал он в Facebook.
Напомним, в ночь на 10 октября в Борисполе Киевской области в окно квартиры координатора организации С14 Сергея Мазура неизвестные бросили взрывное устройство. Пострадал отец активиста.
Полиция квалифицировала взрыв как покушение на убийство.
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