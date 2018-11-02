Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании открыло дело против британского бизнесмена Аррона Бенкса, который был одним из ключевых спонсоров Brexit - кампании по выходу страны из ЕС.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

«Национальное агентство по борьбе с преступностью Британии заявило в четверг, что начало расследование против британского бизнесмена Аррона Бенкса, который профинансировал одну из основных кампаний для выхода Великобритании из ЕС», - говорится в сообщении.

Британская избирательная комиссия считает, что средства, которые Бенкс выделял на Brexit-кампанию перед референдумом, поступили из ненадежных источников. Комиссия передала свои подозрения относительно Бенкса Национальному агентству по борьбе с преступностью.

Раньше сообщалось о связях Бенкса с российскими официальными лицами.

Издание The Sunday Times писало, что Бенкс принимал участие в бизнес-схемах, связанных с Россией.

В начале ноября 2017 года избирательная комиссия Великобритании, которая изучает возможность вмешательства в референдум о выходе Великобритании из ЕС, открыла отдельное расследование относительно Аррона Бенкса. Целью расследования стало установление происхождения средств, которые бизнесмен и его фирма внесли как пожертвование в фонд, финансировавший кампанию по Brexit. Речь идет о сумме 2,36 млн фунтов, которую внесла компания миллионера (еще 6 млн фунтов Бенкс пожертвовал от своего имени). Кроме того, внимание следователей привлек и тот факт, что Бенкс женат на россиянке Екатерине Падериной.

Бенкс отрицает любые злодеяния во время кампании относительно Brexit-референдума.