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В Великобритании с 1 ноября разрешена покупка и употребление марихуаны в медицинских целях в Англии, Шотландии и Уэльсе, сообщает DW.

Приобрести марихуану можно исключительно по рецепту. Врачи смогут выписывать такие рецепты лишь в строго определенных случаях, когда другие лекарства неэффективны.

В Британии будут предложены бесплатные интернет-курсы, чтобы объяснить врачам, в каких случаях допустимо выписывать медицинскую марихуану. Королевская коллегия медиков не рекомендует прописывать препараты на базе каннабиса для обезболивания.

В двух странах - в Канаде и Уругвае - уже разрешено употребление марихуану и в медицинских, и в рекреационных целях. Медицинская марихуана также легальна почти в 30 американских штатах, в 10 штатах допустимо применение марихуаны в рекреационных целях.

По данным ООН, Великобритания является крупнейшим в мире производителем каннабиса для медицинских и научных целей. Компания GW Pharmaceuticals Plc, базирующаяся в Кембридже, ежегодно выращивает около 20 тонн конопли в парниках площадью с футбольное поле.

Напомним, в Канаде вступил в силу закон, который легализует продажу марихуаны в личных целях. В ночь на среду, 17 октября, в магазинах впервые стали продавать марихуану, но только в личных целях. Взрослым могут продавать не более 30 граммов, а дома можно ростить не более 4 кустов конопли. Так Канада стала второй страной в мире, которая полностью легализовала марихуану.
ForUm

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