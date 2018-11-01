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Европейский банк реконструкции и развития улучшил свой прогноз роста ВВП Украины в 2018 году до 3,5% с 3%, прогнозируемых ранее.

Как говорится в сообщении пресс-службы инвестора со ссылкой на последний отчет о региональных экономических перспективах, перспективы экономики Украины улучшились благодаря возобновлению сотрудничества с Международным валютным фондом, передает УНИАН.

«Выполнение нового соглашения «stand-by» с МВФ поможет удовлетворить потребности Украины во внешнем финансировании в ближайшей перспективе и поддержать макроэкономическую стабильность во время избирательного цикла 2019 года», - говорится в сообщении.

В 2019 году ЕБРР прогнозирует рост экономики Украины на 3%, как и ранее.

Отмечается, что на 2018-2019 годы приходится погашение значительной части государственного долга в иностранной валюте, что создает риски для данного прогноза. Также в отчете отмечается, что волатильность валютного курса в целом находилась под контролем в этом году, несмотря на некоторые сезонные отклонения.

Как ранее сообщал ForUm, рост валового внутреннего продукта Украины во втором квартале этого года составил 3,8% при плановом показателе 3%.

В то же время Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины с 3,5% до 3,3% в 2018 году.
ForUm

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