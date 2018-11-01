Генеральный прокурор Юрий Луценко не видит смысла обращать внимание на санкции, введенные Россией против 322 граждан и 68 компаний Украины.

Об этом он сказал, выступая перед студентами Украинского католического университета во Львове, сообщает «Украинская правда».

«Как по мне, это чистый пиар-ход российского руководства для создания среди подданных Российской империи впечатление, что они еще что-то могут в этом мире», – заявил Луценко на просьбу прокомментировать введение санкций.

«Если Путину помешал этот (украинский. – Ред.) список – это предмет гордости для нас. Если он думает, что кого-то этим (ответом) испугает – вряд ли», – добавил он.

Генпрокурор признался, что проверил, есть ли он в санкционном списке: «И с удовольствием увидел, что есть. Значит, я на правильном пути»

«На территорию Российской Федерации я не заезжал, кажется, с '90-х годов – и как-то не планирую посещать эту империю, которая фактически объявила войну цивилизованному человечеству», – парировал он.

В международном плане, по словам Луценко, его уже «допекали».

«Если я в списке неугодных Путина или Януковича, или им подобных деятелей – для меня это просто предмет лишнего внутреннего убеждения, что мы все делаем правильно», – сказал генпрокурор.

«Я бы сильно не придавал значения этому списку. Я думаю, он не стоит того, чтобы Украина всерьез его обсуждала. Мы на своей земле, на своем законе, в своих правах – и что думает об этом кремлевская клика, меня меньше всего интересует. По крайней мере, до тех пор, пока они не покинут нашу территорию», – добавил он.

По мнению Луценко, после того возможны какие-то международные отношения, а «до тех пор мы в состоянии войны».

«О чем говорил, условно говоря, Гитлер – совершенно не интересовало Черчилля. О чем заявлял Гиммлер или Геббельс – совершенно не интересовало Рузвельта, он был в своем праве, защищая свою цивилизацию. Я так же», – отметил он.

Напомним, 1 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении специальных экономических мер против 322 украинских граждан и 68 компаний.

Отмечается, что «среди физических и юридических лиц, на которых будут распространяться санкции, судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады Украины VIII созыва, крупные украинские предприниматели, чиновники Администрации Президента Украины, руководители органов исполнительной власти Украины и крупных украинских компаний, юридические лица, контролируемые крупнейшими бизнесменами Украины».