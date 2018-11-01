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Украинский международный аэропорт «Борисполь» попал в число наименее популярных в мире, сообщает LIGA.net со ссылкой на немецкое издание Handelsblatt.

В издании отметили, что в аэропорту Борисполь есть большая проблема с пунктуальностью.

«Служба в Киеве, похоже, не плоха сама по себе. Но есть проблемы с пунктуальностью. Кроме того, аэропорт слишком мал, чтобы встретить толпы в таком большом городе, как Киев. Поэтому, по мнению некоторых социальных СМИ, повестка дня - особенно в поздний час - это длительное время ожидания и длинные очереди», - пишет издание.

Борисполь оценили в 6,03 балла. Так, пунктуальность рейсов в столичном аэропорту оценили в 4,3, качество сервиса - на 8,0, а настроение пассажиров - на 4,9 из 10.

В связи с этим, Борисполь разместили в антирейтинге на седьмой строчке.

Десятка наменее популярных в мире аэропортов выглядит следующим образом:

  1. Международный аэропорт Кувейт (Кувейт)
  2. Лондонский аэропорт Станстед (Англия)
  3. Международный аэропорт Лион-Сент-Экзюпери (Франция);
  4. Аэропорт Париж-Орли (Франция);
  5. Аэропорт Стокгольм-Бромма (Швеция);
  6. Аэропорт Манчестер (Англия)
  7. Международный аэропорт «Борисполь» (Украина)
  8. Аэропорт Эдинбург (Шотландия)
  9. Международный аэропорт Бордо-Мериньяк (Франция);
  10. Аэропорт Эйндховен (Нидерланды).

Всего было оценено 141 аэропорт по шкале от 0 до 10. Самым популярным в этом году является международный аэропорт Хамад в столице Катара Дохе с общей оценкой 8,77.
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