Украинский международный аэропорт «Борисполь» попал в число наименее популярных в мире, сообщает LIGA.net со ссылкой на немецкое издание Handelsblatt.

В издании отметили, что в аэропорту Борисполь есть большая проблема с пунктуальностью.

«Служба в Киеве, похоже, не плоха сама по себе. Но есть проблемы с пунктуальностью. Кроме того, аэропорт слишком мал, чтобы встретить толпы в таком большом городе, как Киев. Поэтому, по мнению некоторых социальных СМИ, повестка дня - особенно в поздний час - это длительное время ожидания и длинные очереди», - пишет издание.

Борисполь оценили в 6,03 балла. Так, пунктуальность рейсов в столичном аэропорту оценили в 4,3, качество сервиса - на 8,0, а настроение пассажиров - на 4,9 из 10.

В связи с этим, Борисполь разместили в антирейтинге на седьмой строчке.

Десятка наменее популярных в мире аэропортов выглядит следующим образом:

Международный аэропорт Кувейт (Кувейт) Лондонский аэропорт Станстед (Англия) Международный аэропорт Лион-Сент-Экзюпери (Франция); Аэропорт Париж-Орли (Франция); Аэропорт Стокгольм-Бромма (Швеция); Аэропорт Манчестер (Англия) Международный аэропорт «Борисполь» (Украина) Аэропорт Эдинбург (Шотландия) Международный аэропорт Бордо-Мериньяк (Франция); Аэропорт Эйндховен (Нидерланды).

Всего было оценено 141 аэропорт по шкале от 0 до 10. Самым популярным в этом году является международный аэропорт Хамад в столице Катара Дохе с общей оценкой 8,77.